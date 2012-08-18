Россия требует от всех стран мира пройти ее аудиторскую проверку

Согласно ей, право на импорт товаров, подлежащих ветеринарному контролю, будет предоставляться по результатам аудита системы надзора соответствующей страны.

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) со ссылкой на решение Комиссии Таможенного союза №834.

На сегодняшний день, отмечается в сообщении, ни одна страна такой аудит еще не прошла.

«Ни одна третья страна мира еще не прошла аудит, на основе положительных результатов которого предприятиям третьих стран, производящим такие типы подконтрольных товаров, этот доступ мог бы быть предоставлен. Это приводит к ситуации, когда огромная группа предприятий третьих стран утратила возможность сохранять доступ на основании их внесения в Реестр и пока еще не приобрела иного способа такой доступ получить», - говорится в сообщении.

При этом ведомство сообщает, что на период проведения аудита для предприятий третьих стран будет создана временная схема для осуществления товарных поставок.

«Эта процедура будет действовать, пока большинство наших торговых партнеров не пройдет аудит. При этом мы и наши зарубежные партнеры понимаем, что аудит – это длительный процесс», - отмечают в Россельхознадзоре.

Напомним, что Россия станет полноправным членом ВТО после 22 августа.