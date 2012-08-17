Белорусы продают места в очереди на границе с Украиной за 60 долларов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, ночью подростки из приграничных белорусских деревень занимают очередь, а утром продают свое место автомобилистам с российскими номерами.

В транзитной зоне, где невозможно приобрести ни воды, ни еды, белорусы торгуют кофе, чаем, картошкой, пирожками и прочим. Для водителей грузовых автомобилей, которым случается по несколько дней стоять в пограничных очередях, горячая еда и напитки становятся спасением, сообщает «Белсат».

При этом милиционеры регулярно проводят разъяснительные беседы с местными жителями, предупреждают о незаконности такого бизнеса и пугают родителей ответственностью за то, что их дети бродят ночью по шоссе.

Справка УНИАН. В Гомельской области автомобильный пограничный переход «Новая Гута» имеет высокую нагрузку - через него и россиянам, и белорусам удобнее всего попасть в Украину. В минувшие выходные очередь с белорусской стороны на въезд в Украину достигала 300 автомобилей.