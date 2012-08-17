СМИ: Израильтян готовят к возможному ракетному обстрелу со стороны Ирана

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, в Израиле завершились учения службы тыла, продолжавшиеся пять дней. В этот раз они проходили на фоне не утихающей бурной общественной дискуссии о целесообразности израильского удара по ядерным объектам Ирана.

С воскресенья по четверг более трех миллионов израильтян получили смс-сообщения о массированном ракетном обстреле всей территории страны.

В рамках учений были также проверены тысячи бомбоубежищ, предназначенных для укрытия гражданского населения.

"Только в одном Тель-Авиве есть 240 оборудованных бомбоубежищ, половина из которых могут защитить от газовой атаки, - отметил депутат местного горсовета Моше Темкин. – В ближайшие дни к этому списку мы добавим 60 подземных парковок и тогда можно говорить о частичной готовности тыла к войне".

Согласно инструкции службы тыла, по сигналу тревоги каждый гражданин обязан спуститься в ближайшее бомбоубежище. С собой следует взять только самое необходимое: документы, личные вещи и защитный комплект с противогазом.

За первые дни учений 12 тысяч израильтян обратились с просьбой получить такие комплекты. В его состав входят: защитный капюшон с насосом, фильтр, шприц, трубочка для питья, гофрированный шланг, небольшая книжка-инструкция и специальный наплечный пояс.

Последний раз израильтяне массово пользовались подобным набором в 1991 году, во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.

Одновременно в израильском руководстве продолжаются дебаты о способах решения "иранской проблемы". По некоторым данным, перелом в этих дискуссиях произошел неделю назад.

"Все угрозы, которые направлены сегодня в сторону израильского тыла, выглядят несерьезными по сравнению с одной единственной угрозой, исходящей из Ирана", – заявил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В четверг в Кнессете был приведен к присяге новый министр по делам израильского тыла. Им стал покинувший ряды оппозиционной партии "Кадима" Ави Дихтер. С приходом в правительство Израиля А.Дихтера большинство в нем получили сторонники силового решения иранской проблемы.