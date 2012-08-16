Патриарх Кирилл думает, что помирить русских и поляков без церкви не удастся

Полное примирение народов России и Польши невозможно без участия в этом процессе православной и католической церквей.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава РПЦ патриарх Кирилл на встрече с президиумом Конференции католических епископов в Варшаве.

Встреча состоялась в преддверии подписания совместного обращения к народам России и Польши о примирении, которое запланировано на завтра.

"Невозможно достигнуть полного мира между российским и польским народом без активного участия в диалоге между двумя Церквями... По многим причинам роль религиозного фактора в отношениях между нашими народами является принципиально важной", - сказал патриарх.

Он считает знаковым тот факт, что подписание совместного обращения проходит в "знаковое для российско-польских отношений время".

Патриарх пояснил, что в этом году Россия отмечает 400-летие освобождение Москвы от польских войск и 200-летие победы русских войск над Наполеоном.

Он считает, что во многом сложные и противоречивые отношения двух стран, отраженные в этих датах, произошли из-за "утраты христианского единства", которое предшествовало началу политической борьбы.

В свою очередь, председатель польской конференции епископов митрополит Юзеф Михалик считает, что сотрудничество двух Церквей в Польше не должно ограничиться подписанием обращения.

"Созидательным, практическим и может быть особенно важным делом, которым мы должны здесь заняться, является вопрос о продолжении нашего первого совместного обращения к верующим наших Церквей, ко всем людям доброй воли. Видим ли мы возможность продолжения контактов, взаимодействия, и в каком объеме - ответ на этот вопрос потребует подготовки и глубокого изучения", - сказал Ю.Михалик.

Польская епископская конференция (Konferencja Episkopatu Polski) является центральным органом управления Католической Церкви в Польше. Она одна из старейших (была учреждена еще до Второй мировой войны) и самых влиятельных конференций католических епископов в мире (занимает пятое место по численности после епископских конференций Италии, США, Бразилии и Индии).

В настоящий момент в ее составе 135 человек.