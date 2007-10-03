В Нигерии за изнасилование школьницы арестовали членов правящей партии
08:17, 03 октября 2007Мир
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Девушку похитили 10 дней назад
Нигерийская полиция арестовала пятерых членов правящей в стране Народной демократической партии по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней школьницы, сообщает Reuters.
Девушка была похищена 10 дней назад на юго-западе Нигерии, после того как она отказалась давать показания против одной из оппозиционных партий на специальном трибунале. Четверо других подозреваемых находятся в бегах, передает Газета.ру.
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