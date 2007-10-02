Наблюдатели от ЕС доложили о ситуации в Украине в Брюсселе

Председатель делегации Европарламента по отношениям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) видит основания для объединения основных политических сил Украины с целью реализации необходимых реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.СЕВЕРИН заявил сегодня на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, где был заслушан отчет группы наблюдателей Европарламента на выборах в Украине.

“Результаты голосования свидетельствуют о поляризации общества... И эти результаты означают, что все крупные политические партии должны сотрудничать”, - сказал он.

По его словам, сегодня существует два варианта дальнейшего развития событий в Украине: либо объединение всех основных политических сил для формирования минимальной национальной повестки дня и ее выполнения, либо – продолжение нестабильности, блокирование работы друг друга и политические кризисы с учетом того, что через полтора года в стране должны состояться президентские выборы.

В то же время А.СЕВЕРИН отметил, что видит основания для реализации позитивного сценария развития. По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и политические силы неоднократно высказывались за необходимость создать сильную оппозицию с правом получения ею ключевых должностей в контролирующих комитетах Верховной Рады. Другим основанием для возможного объединения А.СЕВЕРИН называет то, что три основные политические силы в ходе предвыборной кампании декларировали три похожих мессиджа: интеграция в ЕС, улучшение отношений с Россией, конституционная реформа.

“Я понимаю, что могут быть разные подходы к этим вопросам, но эти вопросы могут стать отправной точкой для сотрудничества”, - сказал он.