В Саудовской Аравии построят город исключительно для женщин

Власти Саудовской Аравии решили построить город исключительно для женщин. Как сообщает ТСН, город для саудовских бизнес-леди будет расположен на востоке Саудовской Аравии. Там будут размещены производства, которыми владеют женщины, а также фабрики, которые выпускают продукцию для представительниц прекрасного пола.

Министр по делам муниципалитетов и сельского хозяйства страны уже одобрил планы по созданию города. Сейчас чиновники разрабатывают дизайн, а уже в 2013 году среди строительных компаний пройдет тендер. По оценкам западных агентств, новый город сможет создать около 5000 рабочих мест и привлечь инвестиций на сумму около 133 миллионов долларов. Для богатой страны эта сумма совсем незаметна, поэтому многие эксперты считают, что проект города - просто пиар-акция для улучшения имиджа Саудовской Аравии за рубежом. Как известно, законы королевства ограничивают права женщин, поскольку построены на нормах шариата. Женщинам даже запрещено управлять машиной, не говоря уже о самостоятельных путешествиях. Только в конце июня этого года жительницы Саудовской Аравии получили разрешение участвовать в Олимпийских играх.