Президент Южной Кореи пришел в КНДР пешком (фото)

Президент Южной Кореи Но Му Хён прибыл в КНДР для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Иром.

Он пешком пересек демаркационную линию между двумя частями Корейского полуострова - желтую полосу на асфальте, после чего на автомобиле отправился в Пхеньян.

В столице КНДР Но Му Хёна встретил лично Ким Чен Ир.

Как заявил президент Южной Кореи перед визитом в КНДР, нынешний саммит направлен на обеспечение мира и экономического развития на Корейском полуострове.

Одна из важнейших тем переговоров - установление доверия в военной области.

Это вторая встреча лидеров двух корейских государств, формально все еще находящихся в состоянии войны.

Южная Корея надеется, что в ходе этого саммита, который продлится три дня, удастся сделать шаги к заключению постоянного перемирия после войны 1950-53 гг.

Как передает Би-би-си, некоторые аналитики сомневаются в заинтересованности Ким Чен Ира в заключении перемирия. Они считают, что лидер КНДР использует военную угрозу с целью получения экономической помощи от Южной Кореи.