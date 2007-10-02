Президент Южной Кореи пришел в КНДР пешком (фото)
Переговоры о перемирии
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Он пешком пересек демаркационную линию между двумя частями Корейского полуострова - желтую полосу на асфальте, после чего на автомобиле отправился в Пхеньян.
В столице КНДР Но Му Хёна встретил лично Ким Чен Ир.
Как заявил президент Южной Кореи перед визитом в КНДР, нынешний саммит направлен на обеспечение мира и экономического развития на Корейском полуострове.
Одна из важнейших тем переговоров - установление доверия в военной области.
Это вторая встреча лидеров двух корейских государств, формально все еще находящихся в состоянии войны.
Южная Корея надеется, что в ходе этого саммита, который продлится три дня, удастся сделать шаги к заключению постоянного перемирия после войны 1950-53 гг.
Как передает Би-би-си, некоторые аналитики сомневаются в заинтересованности Ким Чен Ира в заключении перемирия. Они считают, что лидер КНДР использует военную угрозу с целью получения экономической помощи от Южной Кореи.