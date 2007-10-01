Путин согласился стать премьер-министром России
...но только в паре с хорошим президентом
Сенсацией закончился первый день съезда "Единой России" - президент России Владимир Путин согласился возглавить список этой партии на выборах в Госдуму. Хотя он и ранее заявлял, что поддерживает единороссов, никто ни из политиков, ни из экспертов не ожидал, что глава государства станет первым в партийной "тройке".
"Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список "Единой России", - сказал Путин, выступая на 8-м съезде партии.
Единороссы предложили Путину возглавить партию "Единая Россия" или ее список на выборах.
Однако президент сообщил, что не хочет становиться партийцем.
"Я хотя и был одним из инициаторов создания "Единой России", но как и подавляющее большинство граждан страны являюсь беспартийным, и этот статус я бы менять не хотел", - сказал Путин.
Единороссы считают, что Путин, возглавив партийный список на выборах в Госдуму, мог бы после президентских выборов 2008 года стать главой правительства.
Путин назвал такое предложение реальным, но преждевременным и требующим двух условий.
"Единая Россия" в первую очередь должна победить на выборах.
"Президентом страны должен быть избран порядочный, дееспособный и эффективный человек", - разъяснил Путин второе условие, заметив, что в паре с таким человеком он сможет работать.
При этом Путин отверг многочисленные предложения участников съезда вопреки Конституции остаться на посту президента на третий срок.
"Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным", - сказал он.