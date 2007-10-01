Путин согласился стать премьер-министром России

Сенсацией закончился первый день съезда "Единой России" - президент России Владимир Путин согласился возглавить список этой партии на выборах в Госдуму. Хотя он и ранее заявлял, что поддерживает единороссов, никто ни из политиков, ни из экспертов не ожидал, что глава государства станет первым в партийной "тройке".

"Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список "Единой России", - сказал Путин, выступая на 8-м съезде партии.

Единороссы предложили Путину возглавить партию "Единая Россия" или ее список на выборах.

Однако президент сообщил, что не хочет становиться партийцем.

"Я хотя и был одним из инициаторов создания "Единой России", но как и подавляющее большинство граждан страны являюсь беспартийным, и этот статус я бы менять не хотел", - сказал Путин.

Единороссы считают, что Путин, возглавив партийный список на выборах в Госдуму, мог бы после президентских выборов 2008 года стать главой правительства.

Путин назвал такое предложение реальным, но преждевременным и требующим двух условий.

"Единая Россия" в первую очередь должна победить на выборах.

"Президентом страны должен быть избран порядочный, дееспособный и эффективный человек", - разъяснил Путин второе условие, заметив, что в паре с таким человеком он сможет работать.

При этом Путин отверг многочисленные предложения участников съезда вопреки Конституции остаться на посту президента на третий срок.

"Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным", - сказал он.

РИА "Новости"