Стокгольмский арбитраж оставил Газпром без литовской ГТС

Это решение может оказать влияние и на российско-украинские переговоры о цене газа, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Как сообщили вчера в министерстве энергетики Литвы, Стокгольмский арбитражный суд отклонил требования ОАО "Газпром" возместить убытки от разделения компании Lietuvos dujos. Суд утвердил право Литвы инициировать расследование деятельности газовой компании в Вильнюсском окружном суде и отклонил все требования "Газпрома" о возмещении ущерба.

Lietuvos dujos является монополистом по поставкам газа потребителям в Литве и его транзита через территорию страны. Германскому E.On Ruhrgas International принадлежат 38,9% акций Lietuvos dujos, "Газпрому" — 37,1%, минэнергетики — 17,7%. В прошлом году правительство Литвы потребовало разделения активов компании по трем видам бизнеса. Такой реорганизации требуют от Литвы нормы Третьего энергопакета ЕС. Акционеры Lietuvos dujos договорились, что к 2014 году компания будет полностью поделена.

Против разделения Lietuvos dujos неоднократно выступал "Газпром". Являясь монополистом по поставкам газа в Литву, он всегда подчеркивал, что не хочет терять влияние на активы Lietuvos dujos. Однако власти Литвы проигнорировали мнение "Газпрома" даже на фоне существенного роста цены газа для страны (более $500 за 1 тыс. кубометров). В этом Литве помогла немецкая E.On Ruhrgas International, поскольку сама попадает под нормативы ЕС.

Источник в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности минэнергетики заявили, что, "по-сути, европейский суд сегодня четко дал понять, что Энергохартия и Третий энергопакет не позволяют объединять транспортировку и поставку газа на рынок. Это значит, что в случае создания консорциума на базе украинской ГТС "Газпрому" придется отказаться от работы на внутреннем рынке компании "Газпромсбыт-Украина", а также от любых добывающих проектов в том числе и на площади Паласа в Черном море".

Посол РФ в Украине Михаил Зурабов, вчера заявил, что наиболее действенным способом добиться снижения цены газа для Украины является вступление страны в Таможенный союз. Господин Зурабов также добавил, что интерес России к созданию консорциума на базе украинской ГТС снизился.