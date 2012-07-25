Пентагон думает, что делать с Сирией

Это подтвердил на брифинге в Пентагоне официальный представитель американского оборонного ведомства Джордж Литтл.

"Я бы не хотел спекулировать относительного того, как могли бы или как не могли бы развиваться события, но мы проводим планирование с учетом множества возможных ситуаций и вариантов развития событий", - цитирует РИА Новости.

Он выразил сожаление тем, что усилия США по урегулированию положения в Сирии через Совет Безопасности ООН натолкнулись на противодействие РФ и Китая. По словам Литтла, Пентагон поддержит намерение госдепартамента продолжать работу по урегулированию "вне СБ ООН".

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил России считают, что запасы химического оружия в Сирии преувеличены, пишет газета "Коммерсант". Источник издания также опроверг информацию о том, что в Сирию для взятия оружие массового уничтожения под контроль направят российский спецназ. На днях ряд французских СМИ сообщили о якобы имевшей место договоренности на этот счет между Россией и Израилем