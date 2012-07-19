Оппозиция Сирии утверждает, что Асад бежал из Дамаска

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и вылетел на личном самолете в город Латакия, который расположен на средиземноморском побережье неподалеку от порта Тартус. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителей командования оппозиции и западных дипломатов.

По этим данным, Асад, который уже второй день не появляется на людях, теперь руководит операцией по подавлению восстания уже из Латакии. Источники также сообщают, что он мог покинуть Дамаск еще до вчерашнего взрыва, унесшего жизни четырех его приближенных, включая зятя Асифа Шауката. Оппозиционеры также заявляют, что судьба брата президента - Махера Асада - также остается неизвестной.

Подтверждения информации о бегстве президента из столицы Сирии из независимых источников не поступало, однако в Дамаске уже распространились слухи о том, что и его семья вывезена в более безопасное место. В частности, она могла уехать в Россию, отмечает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Днем ранее повстанцы успешно провели операцию по ликвидации четырех человек, отвечающих за силовое подавление восстания в Сирии. Помимо зятя Асада, координировавшего военную операцию, были убиты министр обороны Дауд Раджиха, глава МВД Мухаммад аш-Шаар, а также помощник вице-президента по вопросам безопасности Хасан Туркмани.

Новости о гибели сразу четырех человек из ближайшего окружения Башара Асада вызвали празднования и народные гуляния во многих сирийских городах. Кроме того, повстанцы заявили, что эта операция - лишь начало, а конечной их целью является ликвидация самого президента.

В то же время бои в Дамаске, начавшиеся пять дней назад, не прекращаются.