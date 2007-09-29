Центр НАТО расположится в Молдавии

В начале октября в Кишиневе будет открыт центр НАТО. Как передает Лента.ру со ссылкой на агентство "Новости-Молдова", к этому событию будет приурочено и проведение в столице страны международной конференции под девизом "НАТО – Альянс ценностей и солидарности".

Оба мероприятия входят в индивидуальный план действий в рамках партнерства Молдова-НАТО. В них примут участие официальные представители Североатлантического альянса, эксперты, дипломаты, представители гражданского общества.

Помимо этого в Кишиневе состоится награждение победителей конкурса "Отношения Молдовы с Североатлантическим альянсом: прошлое, настоящее, будущее". Конкурс был проведен среди молодых ученых, студентов и школьников, а также журналистов национальных и региональных СМИ.