Россия может потерять военную базу в Таджикистане

21:42, 17 июля 2012
Мир
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В Душанбе заявляют, что переговоры о пребывании на территории Таджикистана 201-й российской военной базы после 2014 года продолжаются и какой-либо договоренности пока не достигнуто.

Хамрохон Зарифи опроверг заявление России

Министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи таким образом опроверг слова главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, который накануне сообщил, что Душанбе признал приемлемым российский вариант проекта нового соглашения, пишет Радио Свобода.

Согласно этому проекту, как заверил Чиркин, российская военная база останется в Таджикистане еще ​​на 49 лет на прежних условиях - на безоплатной основе.

Переговоры по этому вопросу между двумя странами продолжаются несколько месяцев.

Действие прежнего договора заканчивается в 2014 году.

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