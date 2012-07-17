Россия может потерять военную базу в Таджикистане
21:42, 17 июля 2012Мир
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В Душанбе заявляют, что переговоры о пребывании на территории Таджикистана 201-й российской военной базы после 2014 года продолжаются и какой-либо договоренности пока не достигнуто.
Хамрохон Зарифи опроверг заявление России
Министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи таким образом опроверг слова главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, который накануне сообщил, что Душанбе признал приемлемым российский вариант проекта нового соглашения, пишет Радио Свобода.
Согласно этому проекту, как заверил Чиркин, российская военная база останется в Таджикистане еще на 49 лет на прежних условиях - на безоплатной основе.
Переговоры по этому вопросу между двумя странами продолжаются несколько месяцев.
Действие прежнего договора заканчивается в 2014 году.
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