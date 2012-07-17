Россия может потерять военную базу в Таджикистане

Министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи таким образом опроверг слова главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, который накануне сообщил, что Душанбе признал приемлемым российский вариант проекта нового соглашения, пишет Радио Свобода.

Согласно этому проекту, как заверил Чиркин, российская военная база останется в Таджикистане еще ​​на 49 лет на прежних условиях - на безоплатной основе.

Переговоры по этому вопросу между двумя странами продолжаются несколько месяцев.

Действие прежнего договора заканчивается в 2014 году.