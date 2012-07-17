СМИ: В России нарастает конкуренция спецслужб за прослушивание оппозиции

Политики договаривались встретиться в кафе и обсудить способ дистанцирования от других оппозиционеров, которые своими действиями дискредитировали себя. После того, как прокремлевский интернет-таблоид Life News, который связывают со спецслужбами, опубликовал запись их разговора, они предстали в неприглядном свете, пишет Радио Свобода.

«Мы договорились с Гудковым по телефону, но не называли конкретного места. Просто сказали, что там, где были в прошлый раз. Но когда мы пришли, там уже было прослушивание. Это означает, что они нас слушают постоянно. Это - доказательство», - сказал Рыжков.

Этот случай - один из многих. Ранее жертвами прослушивания становились оппозиционеры Борис Немцов и Илья Яшин.

Эксперт по российским спецслужбам из Нью-Йоркского университета Марк Галеотти говорит, что в России происходит целое соревнование за влияние и фонды между официальными спецслужбами, которых в России немало: Министерство внутренних дел, ФСБ, ГРУ и Следственный комитет.

«Кажется, что лучшей стратегией в борьбе за фонды являются осведомленность, когда речь идет о том, чтобы дать информацию для Путина или других ключевых фигур в руководстве. Хуже всего в этом случае что-то важное пропустить. Поэтому все стараются получить какую-то информацию первыми, первыми кого-то арестовать, или поймать шпиона», - объясняет американский аналитик.

К технологии подслушивания в России получили доступ десятки частных компаний.