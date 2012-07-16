Вьетнамцы опередили украинцев по количеству заявок на легализацию в Польше

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, вьетнамцы подали почти 2,2 тыс. заявок на легализацию, тогда как количество заявок от граждан Украины составило 2 тыс. из всех почти 9,5 тыс. таких заявок.

По данным польской Администрации по вопросам иностранцев, по состоянию на 11 июля в пятерку лидеров также вошли граждане Пакистана (почти 1,4 тыс. заявок), Бангладеша и Армении (свыше 700 от каждой группы).

Среди иностранцев, которые чаще всего хотели бы легализироваться в Польше, были китайцы, индийцы, египтяне, россияне и белорусы.

По словам пресс-секретаря Администрации по вопросам иностранцев Эвы Пехоти, ведомство не ожидает значительного роста количества заявок, которые продолжают поступать по почте после официального завершения 2 июля объявленной в начале января 2012 года аболиции.

Она сообщила, что рассмотрение каждой заявки занимает от 1,5 до нескольких месяцев в зависимости от ее сложности.

Как сообщал УНИАН, акцию легализацию нелегальных мигрантов в Польше инициировали в 2010 году гражданки Украины, которые совместно с представителями польских общественных организаций написали соответствующее обращение к представителям польской власти.

В начале 2012 года право легального пребывания в Польше имели около 100 тысяч иностранцев, треть из которых - граждане Украины.