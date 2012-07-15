Сильные ливни в Японии унесли жизни уже 24 человек

Еще восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Более 260 тысяч жителей южного острова Кюсю получили указание эвакуироваться. Еще 140 тысячам человек была направлена рекомендация покинуть свои дома в случае опасности.

Временная эвакуация объявлена на всей территории города Янагава в префектуре Фукуока, население которого составляет около 70 тысяч человек.

Вышедшие из берегов реки затопили сотни зданий в префектурах Фукуока, Кумамото, Сага и Оита. В ряде районов люди вынуждены покинуть свои дома и переместиться во временные укрытия, расположенные в спортивных залах, школах и общественных зданиях.

При резиденции премьер-министра Японии работает специальный штаб по сбору информации о стихийном бедствии.

Наводнения и оползни привели к заторам на ключевых автомагистралях на всей территории острова Кюсю. Приостановил свою работу и железнодорожный транспорт.

К ликвидации последствий удара стихии привлечены военнослужащие японских сил самообороны.

Дожди на Кюсю носят беспрецедентный характер. Национальное метеорологическое управление уже признало их рекордными для этой местности. В некоторых районах острова со среды выпало более 810 мм осадков.

По прогнозам синоптиков, ливни на юге Японии продолжатся в ближайшие дни и охватят часть основного японского острова Хонсю. В частности, в префектуре Киото ожидается до 90 мм осадков в час.