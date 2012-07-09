Повстанцы в Конго перешли в атаку, не дожидаясь украинских миротворцев

Как сообщает Русская служба Би-би-си, боевики группировки М23, по словам очевидцев, заняли город Рутшуру практически без боя, поскольку правительственные войска и подразделения ООН к тому времени уже покинули его.

Из-за наступления повстанцев сотни местных жителей в последние дни были вынуждены бежать в Уганду.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго».

Финансирование расходов, связанных с участием Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, осуществляться за счет средств государственного бюджета с последующим возмещением этих расходов ООН.

Предусмотрено направить в Конго миротворческий контингент общей численностью до 250 военнослужащих.