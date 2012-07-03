Маршрутка столкнулась с КамАЗом: 11 погибших
09:56, 03 июля 2012Мир
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В Казахстане в ДТП погибли одиннадцать человек, 8 травмированы.
Маршрутка врезалась в грузовик
Одиннадцать человек погибли, восемь травмированы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса "Газель"с КамАЗом на юге Казахстана, сообщила во вторник пресс-служба департамента по ЧС Южно-Казахстанской области.
Как передает РИА Новости, ДТП произошло в понедельник на трассе Чимкент-Бадам Ордабасинского района.
"В результате столкновения десять человек - все они пассажиры "Газели" - погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице. Еще восемь человек с различными травмами доставлены с места происшествия в ближайшую больницу", - сообщила пресс-служба ДЧС.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель "Газели", который выехал на встречную полосу движения.
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