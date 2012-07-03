Airbus впервые построит завод в США



Как стало известно Associated Press из неофициальных источников, завод будет расположен на территории г.Мобил, третьего по величине города штата Алабама, и на нем будет осуществляться сборка самолета A320. Строительство начнется в середине 2013 г., производство - с 2016-го и еще через два года в Алабаме будут собирать по 40-50 лайнеров A320 в год.



Завод поможет снизить стоимость сборки модели A320 по сравнению с двумя другими заводами компаниями - в Тулузе и Гамбурге. Как ожидается, собственный завод на территории США поможет Airbus успешнее конкурировать с Boeing.



На территории г.Мобил, напоминает РосБизнесКонсалтинг, уже открыто отделение Airbus, занимающееся разработкой оборудования для самолетов моделей A330, A380 и A350.



Доля Airbus на рынке узкофюзеляжных самолетов в США пока составляет 20%.

