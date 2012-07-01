Япония запустила атомный реактор впервые после аварии на «Фукусиме»

Как сообщает РИА «Новости » со ссылкой на оператора станции, компанию Kansai Electric Power, из третьего реактора АЭС были извлечены стержни, сдерживающие деление ядра. Это стало началом запуска реактора. Первый ток пойдет 4 июля, а на полную проектную мощность подачи электроэнергии в 1,18 млн киловатт реактор выйдет через неделю.

К запуску готовится и четвертый реактор станции. Ожидается, что это произойдет 17 июля, а на проектную мощность он выйдет к 24 июля.

Впервые после аварии на АЭС "Фукусима-1" возобновил работу атомный реактор, остановленный на профилактику еще до техногенной катастрофы.

Атомные реакторы, которые по закону раз в 13 месяцев должны останавливаться на профилактику, до сих пор не смогли возобновить работу из-за протестов населения и ужесточившихся требований к безопасности станций после аварии на "Фукусиме" в марте прошлого года.

В результате к началу мая этого года в Японии не осталось ни одного действующего реактора, и страна почти два месяца живет без атомной энергии, которая раньше обеспечивала до трети потребностей в электричестве.

Однако в середине июня правительству пришлось принять решение о повторном запуске третьего и четвертого реакторов АЭС "Оои", которые прошли профилактический осмотр и стресс-тесты, и убедить местное население в необходимости этого шага из-за того, что в районе, который обслуживает станция, в жаркий летний период нехватка электроэнергии может составлять более 15%.

Между тем, многотысячные демонстрации проходят у здания канцелярии премьер-министра. Протестующие против повторного запуска реакторов пытались заблокировать подъезды к АЭС "Оои".

В марте прошлого года из-за цунами, высота которого оказалась в три раза выше прогнозов, из строя вышла сиcтема охлаждения на АЭС "Фукусима-1".

Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС.

Произошли множественные утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Из зоны в радиусе 20 километров от станции было эвакуировано 140 тысяч человек. Большинство из них продолжают жить во временном жилье. Ряд районов из-за высокого уровня заражения, как ожидается, будет признан непригодным для жилья. Полная ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.