Япония запустила атомный реактор впервые после аварии на «Фукусиме»
В Японии запущен атомный реактор АЭС "Оои", через несколько часов на нем начнется запланированная цепная реакция.
|Впервые после аварии возобновил работу атомный реактор
К запуску готовится и четвертый реактор станции. Ожидается, что это произойдет 17 июля, а на проектную мощность он выйдет к 24 июля.
Впервые после аварии на АЭС "Фукусима-1" возобновил работу атомный реактор, остановленный на профилактику еще до техногенной катастрофы.
Атомные реакторы, которые по закону раз в 13 месяцев должны останавливаться на профилактику, до сих пор не смогли возобновить работу из-за протестов населения и ужесточившихся требований к безопасности станций после аварии на "Фукусиме" в марте прошлого года.
В результате к началу мая этого года в Японии не осталось ни одного действующего реактора, и страна почти два месяца живет без атомной энергии, которая раньше обеспечивала до трети потребностей в электричестве.
Однако в середине июня правительству пришлось принять решение о повторном запуске третьего и четвертого реакторов АЭС "Оои", которые прошли профилактический осмотр и стресс-тесты, и убедить местное население в необходимости этого шага из-за того, что в районе, который обслуживает станция, в жаркий летний период нехватка электроэнергии может составлять более 15%.
Между тем, многотысячные демонстрации проходят у здания канцелярии премьер-министра. Протестующие против повторного запуска реакторов пытались заблокировать подъезды к АЭС "Оои".
В марте прошлого года из-за цунами, высота которого оказалась в три раза выше прогнозов, из строя вышла сиcтема охлаждения на АЭС "Фукусима-1".
Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС.
Произошли множественные утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Из зоны в радиусе 20 километров от станции было эвакуировано 140 тысяч человек. Большинство из них продолжают жить во временном жилье. Ряд районов из-за высокого уровня заражения, как ожидается, будет признан непригодным для жилья. Полная ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.