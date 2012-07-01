Япония запустила атомный реактор впервые после аварии на «Фукусиме»

15:59, 01 июля 2012
Мир
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 В Японии запущен атомный реактор АЭС "Оои", через несколько часов на нем начнется запланированная цепная реакция. 

Фукусима-1
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора станции, компанию Kansai Electric Power, из третьего реактора АЭС были извлечены стержни, сдерживающие деление ядра. Это стало началом запуска реактора. Первый ток пойдет 4 июля, а на полную проектную мощность подачи электроэнергии в 1,18 млн киловатт реактор выйдет через неделю.

К запуску готовится и четвертый реактор станции. Ожидается, что это произойдет 17 июля, а на проектную мощность он выйдет к 24 июля.

Впервые после аварии на АЭС "Фукусима-1" возобновил работу атомный реактор, остановленный на профилактику еще до техногенной катастрофы.

Атомные реакторы, которые по закону раз в 13 месяцев должны останавливаться на профилактику, до сих пор не смогли возобновить работу из-за протестов населения и ужесточившихся требований к безопасности станций после аварии на "Фукусиме" в марте прошлого года.

В результате к началу мая этого года в Японии не осталось ни одного действующего реактора, и страна почти два месяца живет без атомной энергии, которая раньше обеспечивала до трети потребностей в электричестве.

Однако в середине июня правительству пришлось принять решение о повторном запуске третьего и четвертого реакторов АЭС "Оои", которые прошли профилактический осмотр и стресс-тесты, и убедить местное население в необходимости этого шага из-за того, что в районе, который обслуживает станция, в жаркий летний период нехватка электроэнергии может составлять более 15%.

Между тем, многотысячные демонстрации проходят у здания канцелярии премьер-министра. Протестующие против повторного запуска реакторов пытались заблокировать подъезды к АЭС "Оои".

В марте прошлого года из-за цунами, высота которого оказалась в три раза выше прогнозов, из строя вышла сиcтема охлаждения на АЭС "Фукусима-1".

Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС.

Произошли множественные утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Из зоны в радиусе 20 километров от станции было эвакуировано 140 тысяч человек. Большинство из них продолжают жить во временном жилье. Ряд районов из-за высокого уровня заражения, как ожидается, будет признан непригодным для жилья. Полная ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

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