Президент Египта принес присягу

Как передает РИА «Новости», бывший лидер политического крыла ассоциации "Братьев-мусульман" поклялся охранять республиканский строй, суверенитет, независимость, целостность территории Египта, блюсти интересы египетского народа, соблюдать конституцию и законы.

После принесения присяги М.Мурси официально приступил к исполнению обязанностей главы государства и начался отсчет его президентского срока.

Ранее президенты Египта принимали присягу перед Народным собранием - (парламентом), однако незадолго до завершения президентских выборов Высший конституционный суд признал процедуру выборов нынешнего состава парламента неконституционной, после чего было принято решение о его роспуске. Депутаты не согласны с этим решением и настаивают на продолжении работы парламента. Чтобы снизить напряженность в отношениях судебной и законодательных властей, после Конституционного суда М.Мурси намерен принять присягу и перед депутатами распущенного парламента.

М.Мурси также выступит с речью с трибуны Каирского университета, в которой расскажет о приоритетных задачах своего президентского срока. Выступление в Каирском университете, где соберутся представители крупнейших политических партий, профсоюзные лидеры и ведущие общественные деятели, станет продолжением инаугурации президента Египта.

Кроме того, как ожидается, сегодня Высший совет вооруженных сил Египта, управлявший страной полтора года, передаст властные полномочия новому президенту.

В пятницу египетский президент принес символическую присягу на площади Тахрир в центре Каира, где собрались тысячи его сторонников.

Кандидат от ассоциации "Братья-мусульмане" М.Мурси был избран на пост президента Египта в июне.