Бабушка случайно напоила двухмесячную внучку текилой

Об этом УНИАН сообщили в управлении Следственного комитета по Оренбургской области РФ.

«По предварительным данным, ребенок стал жертвой несчастного случая в результате того, что бабушка по случайности развела детскую питательную смесь не водой, а находившимся в полиэтиленовой бутылке алкогольным напитком «текила», - говорится в сообщении.

Девочка была доставлена в областную детскую клиническую больницу Оренбурга с острым отравлением алкоголем. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.