Турция назвала инцидент со сбитым самолетом угрозой для мира

"Эта атака в международном воздушном пространстве, которая могла привести к гибели двух турецких пилотов, является враждебным актом со стороны сирийских властей, угрожающим национальной безопасности Турции", - цитирует РИА «Новости» направленное в ООН послание.

Кроме того, по мнению Анкары, инцидент создал серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе.

Агентство отмечает, что, несмотря на обозначенные угрозы, Турция не требует от Совбеза никаких немедленных действий.

Правительство Турции на состоявшемся в понедельник заседании обсудило ситуацию в связи с ЧП и меры, которые Анкара намерена предпринять против Сирии.

Вице-премьер Бюлент Арынч заявил, что Турция оставляет за собой право воспользоваться всеми нормами международного права для отстаивания своей правоты. Он также добавил, что правительство в течение одного-двух дней рассмотрит вопрос о возможном прекращении поставок в Сирию электроэнергии. По его словам, пока поставки электричества не прерывались по гуманитарным соображениям, так как этот шаг в первую очередь ударит по гражданскому населению Сирии.

Разведывательный самолет ВВС Турции RF-4E, вылетевший в прошлую пятницу с авиабазы "Эрхач" в провинции Малатья на юго-востоке страны, исчез с экранов радаров в воздушном пространстве Средиземного моря юго-восточнее приграничной с Сирией провинции Хатай спустя полтора часа после взлета. Сирия заявила, что сбила турецкий самолет над своими территориальными водами после его вторжения в ее воздушное пространство. Сирийское информационное агентство САНА опубликовало карту с маршрутом полета самолета, согласно которой перед тем, как войти в воздушное пространство Сирии, RF-4E сделал круг и был сбит вблизи сирийского побережья.

Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу заявил, что самолет был сбит в международном воздушном пространстве, а его обломки упали в территориальные воды Сирии. По словам турецкого министра, самолет совершал "тестовый и учебный полет по контролю функционирования национального радара, и его действия не были направлены против Сирии".