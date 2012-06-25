Испания официально попросила у Европы денег

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении президента Еврогруппы.

“Я получил сегодня формальный запрос на финансовую помощь от власти Испании”, - написано в заявлении.

Президент Еврогруппы Жан-Клод Юнкер отметил, что Еврогруппа надеется предоставить мандат Еврокомиссии вместе с Европейским центральным банком и Европейским органом по банковскому надзору провести переговоры об условиях предоставления помощи, в том числе относительно планов реструктуризации испанских банков, которые нуждаются в помощи.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Еврогруппа заявила о готовности оказать помощь Испании на сумму 100 млрд евро.

Финансовая помощь будет оказываться через Европейский инструмент финансовой стабильности для рекапитализации финансовых институтов Испании.