Испания официально попросила у Европы денег
Испания официально попросила коллег по зоне евро о предоставлении финансовой помощи.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении президента Еврогруппы.
“Я получил сегодня формальный запрос на финансовую помощь от власти Испании”, - написано в заявлении.
Президент Еврогруппы Жан-Клод Юнкер отметил, что Еврогруппа надеется предоставить мандат Еврокомиссии вместе с Европейским центральным банком и Европейским органом по банковскому надзору провести переговоры об условиях предоставления помощи, в том числе относительно планов реструктуризации испанских банков, которые нуждаются в помощи.
Как сообщал УНИАН, 9 июня Еврогруппа заявила о готовности оказать помощь Испании на сумму 100 млрд евро.
Финансовая помощь будет оказываться через Европейский инструмент финансовой стабильности для рекапитализации финансовых институтов Испании.