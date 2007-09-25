В Польше обнародованы списки информаторов органов госбезопасности

Обнародованы списки граждан, сотрудничавших в годы социализма с органами госбезопасности Польши. Документация, размещенная в Интернете, предоставлена из архивов Института национальной памяти (ИНП), сообщает NEWSru.

Закрытые прежде для общественности документы были опубликованы в соответствии с законом о люстрации, принятом 15 марта 2007 года по инициативе правящей партии "Закон и справедливость". Он был одним из главных в программе Леха и Ярослава КАЧИНСКИХ, обещавших окончательно покончить с "коммунистическим прошлым" Польши.

В обнародованных списках не содержатся имена лиц, решивших выставить свои кандидатуры на внеочередных парламентских выборах 21 октября этого года. Их фамилии станут достоянием гласности после окончания выборов.

Одновременно со списком агентов и информаторов ИНП опубликовал также материалы, касающиеся методов вербовки граждан спецслужбами Польши.