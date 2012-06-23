Индонезию потрясло сильное землетрясение: магнитуда 5,9

Индонезийское метеорологическое агентство утверждает, что сила подземных толчков была магнитудой 6,6.

Эпицентр землетрясения находился в северной части острова Суматра в 107 км к юго-западу от города Медан - административного центра провинции Северная Суматра. Очаг залегал на глубине 97,4 км, отмечает ИТАР-ТАСС.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Крупнейший в мире индонезийский архипелаг, состоящий из более чем 18 тысяч островов, расположен в зоне повышенной сейсмической активности Земли - в так называемом тихоокеанском Огненном кольце. Внутри него сосредоточено до 90% всех активных вулканов планеты, в том числе подводных. Поэтому землетрясения в Индонезии происходят в среднем по четыре-пять раз в сутки.

Самым разрушительным было подводное землетрясение, которое произошло 26 декабря 2004 года недалеко от острова Суматра. Его магнитуда составляла от 9,1 до 9,3. Оно стало причиной цунами, признанного одним из самых смертоносных стихийных бедствий в современной истории. Цунами привело к серьезным разрушениям и огромному числу жертв. Погибло, по разным оценкам, от 225 до 300 тысяч человек.