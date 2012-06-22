Украинские пленные в Ливии подали апелляцию

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, сторона защиты подала апелляцию 20 июня.

На сегодняшний день МИД Украины ожидает, когда будет назначена дата рассмотрения поданной апелляции.

Как сообщал УНИАН, 4 июня состоялось заседание военного суда Триполи по делу 19 граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которые с августа 2011 года удерживаются в заключении революционной бригады „Аль-Каакаа”.

По результатам заседания суд подтвердил обвинения, выдвинутые ливийской прокуратурой, и признал их «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

Один гражданин РФ приговорен к пожизненному заключению, остальные задержанные, а именно, 19 украинских граждан, один россиянин и трое граждан Республики Беларусь приговорены к лишению свободы сроком на 10 лет.