Арестован белорусский журналист Андрей Почобут
19:18, 21 июня 2012Мир
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В Беларуси за публикации на оппозиционных сайтах арестован журналист Андрей Почобут
Андрей Почобут арестован дома
Против гродненского журналиста Андрея Почобута завели уголовное дело якобы за его публикации на оппозиционных сайтах charter97.org и «Белорусский партизан».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Белорусской ассоциации журналистов».
По информации «БАЖ» журналиста арестовали в его доме.
«В доме провели обыск. Конфисковали компьютеры. А.Почобут отказался отвечать на вопросы. Его отвезли в гродненскую тюрьму», - рассказали в «БАЖ».
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