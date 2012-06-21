Арестован белорусский журналист Андрей Почобут

19:18, 21 июня 2012
Мир
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В Беларуси за публикации на оппозиционных сайтах арестован журналист Андрей Почобут

Андрей Почобут

Против гродненского журналиста Андрея Почобута завели уголовное дело якобы за его публикации на оппозиционных сайтах charter97.org и «Белорусский партизан».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Белорусской ассоциации журналистов».

По информации «БАЖ» журналиста арестовали в его доме.

«В доме провели обыск. Конфисковали компьютеры. А.Почобут отказался отвечать на вопросы. Его отвезли в гродненскую тюрьму», - рассказали в «БАЖ».

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