Арестован белорусский журналист Андрей Почобут

Против гродненского журналиста Андрея Почобута завели уголовное дело якобы за его публикации на оппозиционных сайтах charter97.org и «Белорусский партизан».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Белорусской ассоциации журналистов».

По информации «БАЖ» журналиста арестовали в его доме.

«В доме провели обыск. Конфисковали компьютеры. А.Почобут отказался отвечать на вопросы. Его отвезли в гродненскую тюрьму», - рассказали в «БАЖ».