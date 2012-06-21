Россия требует обеспечить безопасность украинских чемоданов

Об этом говорится в комментарии Россельхознадзор в связи с заявлением председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимира Горжеева о том, что у возглавляемого им ведомства нет официальных обращений от Россельхознадзора о необходимости принятия срочных мер в отношении обеспечения безопасности подкарантинной продукции, ввозимой из Украины в Россию в ручной клади и багаже пассажиров.

«В этой связи Россельхознадзор выражает удивление и считает необходимым пояснить, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная службы Украины о сложившейся ситуации им информировалась неоднократно, с просьбой принять незамедлительные меры по недопущению дальнейших нарушений фитосанитарных требований, предусмотренных законодательствами России и Таможенного союза», - говорится в заявлении.

Сообщается, что письмом от 14 июня 2012 года заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, начальник Главной государственной инспекции по карантину растений Украины Вадим Симонов подтвердил получение обращения Россельхознадзора.

При этом, подчеркивается, что украинским законодательством ввоз подкарантинной продукции в Украину в ручной клади и багаже пассажиров запрещен.