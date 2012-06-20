Основатель Wikileaks попросил политического убежища в Эквадоре

Как сообщает Би-би-си, об этом заявил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино.

"Эквадор изучает и анализирует это обращение" – сказал он журналистам.

В заявлении посольства Эквадора говорится, что во вторник вечером Дж. Ассанж прибыл в посольство и обратился с просьбой о предоставлении ему убежища. В документе также сказано, что обращение "не должно никоим образом рассматриваться как попытка вмешательства в юридические процессы как на территории Британии, так и на территории Швеции".

Сам Дж. Ассанж обнародовал заявление, в котором выражается "благодарность послу и правительству Эквадора за рассмотрение моего обращения".

Британский Форин-офис был официально проинформирован властями Эквадора о том, что Дж. Ассанж хочет получить политическое убежище в Эквадоре. Поскольку австралиец находится на территории посольства Эквадора, британская полиция не может ничего сделать, так как это "дипломатическая территория", заявил представитель британского МИД.

Отмечается, что Дж. Ассанж полагает, что его экстрадиция в Швецию может привести к тому, что он будет отправлен в США, где ему может грозить смертная казнь за деятельность сайта Wikileaks.

Как известно, 14 июня Верховный суд Британии отказал Дж. Ассанжу в пересмотре дела о его экстрадиции в Швецию, где он подозревается в совершении преступлений сексуального характера.

Дж. Ассанж отрицает все обвинения шведской стороны и настаивает, что они имеют политическую подоплеку.

Сайт Wikileaks под руководством Дж. Ассанжа получил скандальную известность после публикации секретных донесений Пентагона, Госдепа и других государственных учреждений США.