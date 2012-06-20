Путин нашел чем ответить на «список Магнитского»

"Если будут какие-то ограничения, связанные с какими-то гражданами России на въезд в США, значит, будут соответствующие ограничения на въезд в Российскую Федерацию энного количества американцев. Не знаю, кому это нужно, но это не наш выбор", - сказал В.Путин на итоговой пресс-конференции в мексиканском Лос-Кабосе, где завершился саммит G20, пишет РБК.

Ранее стало известно, что комитет сената США по международным отношениям перенес, запланированное на 19 июня, голосование по законопроекту о введении "списка Магнитского" после запроса одного из сенаторов, чье имя не сообщается. Голосование по данному законопроекту перенесено на 26 июня.