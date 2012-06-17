Саркози передал свой ежедневник в суд

Как сообщает газета Journal du Dimanche, его адвокат Тьерри Эрцог отправил судебному следователю Жан-Мишелю Жантилю и прокурору города Бордо заверенную копию ежедневника Н.Саркози за начало 2007 года и объяснения на семи страницах. Оригинал был передан парижскому приставу.

Таким образом защита бывшего президента, судебный иммунитет которого истек в пятницу, решила нанести упреждающий удар следствию в рамках дела владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур. Ранее расследующий дело судья Жантиль на основании показаний свидетелей заподозрил, что Н.Саркози лично ездил домой к Л.Бетанкур за наличными. Эти деньги якобы шли на финансирование предвыборной кампании будущего президента.

Из ежедневника Н.Саркози, занимавшего тогда пост главы МВД, следует, что он в тот период лишь один раз встречался с Л.Бетанкур - 24 февраля 2007 года. Встреча продолжалась 20 - 25 минут. При этом из показаний свидетелей следует, что Н.Саркози ездил к Л.Бетанкур за деньгами в конце марта или начале апреля, а приближенный к Л.Бетанкур фотограф Франсуа-Мари Банье 26 апреля 2007 года записал в дневнике, что Н.Саркози просил денег у владелицы L'Oreal, на что якобы получил положительный ответ.

Ежедневник президента может снять с него лишь часть подозрений. Как отмечают французские СМИ, судебный следователь интересуется целью снятия 400 тысяч евро наличными со швейцарского счета Л.Бетанкур 5 февраля 2007 года и такой же суммы 26 апреля 2007 года. Из показаний свидетелей следует, что эти деньги могли быть переданы бывшему министру бюджета и труда Эрику Верту, который на тот момент был казначеем президентской кампании Н.Саркози.

Как отмечает Journal du Dimanche, близкие к расследованию источники не исключают в ближайшие дни проведения обыска дома у бывшего президента.