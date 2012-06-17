Греция снова пытается выбрать парламент

Сторонники и противники соглашения с Евросоюзом о финансовой помощи имеют, согласно опросам, примерно равные шансы на победу, сообщает Радио Свобода.

Леворадикальный блок СИРИЗА в случае своей победы обещает расторгнуть соглашение с ЕС - которое предусматривает жесткие меры экономии в Греции - и попытаться договориться о новых условиях финансовой помощи для преодоления долгового кризиса.

Лидер правоцентристской партии "Новая демократия", которая выступает за соглашение с ЕС, Антонис Самарас предупреждает, что в этом случае партнеры по ЕС вынудят Грецию покинуть еврозону и вернуться к национальной валюте - драхме, что может привести к катастрофическим последствиям.



После предыдущих выборов всего два месяца назад ни одна из политических сил не смогла сформировать правительство.