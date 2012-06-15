Черноморский флот не готовится к походу на Сирию
23:26, 15 июня 2012Мир
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Корабли Черноморского флота (ЧФ) находятся в пунктах базирования, и их экипажи занимаются повседневной деятельностью по обычному распорядку дня,
Об этом сообщил РИА Новости источник в штабе Черноморского флота.
В некоторых российских СМИ накануне появились сообщения о том, что корабли ЧФ якобы готовятся к походу к берегам Сирии в ближайшее время.
"Черноморский флот занимается плановой боевой подготовкой, все корабли флота находятся в пунктах постоянной дислокации, за исключением большого десантного корабля "Цезарь Куников", - сказал собеседник агентства, пояснив, что БДК "Цезарь", выполнив дипломатическую миссию в Италии, в пятницу миновал пролив Босфор, а в субботу прибудет в Севастополь.
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