Кубинцам показали стоящего Фиделя Кастро (фото)

Власти Кубы в воскресенье обнародовали фотографию встречи лидера страны Фиделя Кастро с президентом Анголы Жозе Эдуарду душ Сантушем (Jose Eduardo Dos Santos), сообщает AP.

На снимке, опубликованном на первой полосе газеты Juventud Rebelde, бодрый и заметно набравший вес Кастро, одетый в спортивный костюм, пожимает руку ангольскому лидеру. Кастро и душ Сантуш сфотографированы стоя. Фотография сделана 20 сентября.

C лета 2006 года, когда Кастро был госпитализирован, это первая фотография или видеозапись, на которой кубинский лидер показан стоящим, а не сидящим или полулежащим в кровати. Во время часового телеинтервью, вышедшего в эфир 21 сентября, напоминает агентство, Кастро сидел.

Фидель Кастро с конца июля 2006 года, когда ему была сделана операция, не появляется на публике. Исполняющим обязанности главы страны все это время является его брат Рауль.

После операции кубинские СМИ несколько раз публиковали фотографии Кастро в больнице, где его посещал президент Венесуэлы Уго Чавес. На этих снимках Кастро выглядел сильно похудевшим и был запечатлен полулежащим на больничной койке. Это дало повод западным СМИ предположить, что кубинский лидер находится при смерти.

Лента.ру