В Германии произошли массовые столкновения молодежи с полицией

01:25, 24 сентября 2007
Мир
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15 человек пострадали

Фото АР
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновений молодежи с полицией в северном районе Гамбурга.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, когда группа молодых людей, предположительно члены леворадикального движения, подожгли мусорные контейнеры после завершения в городе уличного фестиваля.

Полицейские использовали водометы и дубинки против хулиганов. Всего в результате столкновений задержаны 38 человек.

Газета.ру

 

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