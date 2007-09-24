В Германии произошли массовые столкновения молодежи с полицией

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновений молодежи с полицией в северном районе Гамбурга.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, когда группа молодых людей, предположительно члены леворадикального движения, подожгли мусорные контейнеры после завершения в городе уличного фестиваля.

Полицейские использовали водометы и дубинки против хулиганов. Всего в результате столкновений задержаны 38 человек.

Газета.ру