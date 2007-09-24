В Германии произошли массовые столкновения молодежи с полицией
01:25, 24 сентября 2007Мир
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15 человек пострадали
|Фото АР
Инцидент произошел поздно вечером в субботу, когда группа молодых людей, предположительно члены леворадикального движения, подожгли мусорные контейнеры после завершения в городе уличного фестиваля.
Полицейские использовали водометы и дубинки против хулиганов. Всего в результате столкновений задержаны 38 человек.
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