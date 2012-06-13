Полиция не подтверждает смерть российского болельщика в Варшаве

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал пресс-секретарь столичной полиции Мачей Карчинський во вторник вечером.

"Я не имею информации о том, что кто-то мог умереть", - сказал он.

По последним данным польских правоохранителей, им удалось задержали около сотни человек, принимавших участие в сегодняшних столкновениях перед матчем сборных Польши и России.

Как известно, польская полиция сообщала ранее, что в столкновениях, во время марша российских болельщиков до Национального стадиона, приняло участие около 200 футбольных польских и российских хулиганов.