Полиция не подтверждает смерть российского болельщика в Варшаве
00:40, 13 июня 2012Мир
1833 0
Варшавская полиция не подтверждает информацию распространенную некоторыми СМИ о том, что во время столкновений между польскими и российскими хулиганами во вторник мог умереть гражданин России.
Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал пресс-секретарь столичной полиции Мачей Карчинський во вторник вечером.
"Я не имею информации о том, что кто-то мог умереть", - сказал он.
По последним данным польских правоохранителей, им удалось задержали около сотни человек, принимавших участие в сегодняшних столкновениях перед матчем сборных Польши и России.
Как известно, польская полиция сообщала ранее, что в столкновениях, во время марша российских болельщиков до Национального стадиона, приняло участие около 200 футбольных польских и российских хулиганов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter