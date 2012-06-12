Следователям интересно, зачем Собчак разложила деньги в 100 конвертов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, сегодня на допрос в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве вызваны Сергей и Анастасия Удальцовы, Илья Яшин и Ксения Собчак, Алексей Навальный, Мария Баронова, Алексей Сахнин и Мария Доброхотова. Все эти лица проходят в качестве свидетелей по уголовному делу.

Отмечается, что на допрос не явился С.Удальцов, приславший заявление о том, что не придет на допрос, так как намерен участвовать в митинге. Следствие не намерено принимать мер к его принудительному доставлению и пригласит его на допрос в другой день.

При этом сообщается, что лиц, которые пришли на допрос: А.Удальцову, К.Собчак, А.Навального, И.Яшина, А.Сахнина и М.Доброхотову, сопровождают адвокаты, которые, представив соответствующие документы, были допущены к проведению следственных действий с их клиентами. В ходе допросов следствие выясняет информацию об организаторах и активных участниках массовых беспорядков на Болотной площади в Москве, происходивших 6 мая.

В присутствии допрашиваемых осмотрены изъятые в ходе обысков компьютерная техника, базы данных, другие предметы, имеющие значение по делу и получены объяснения.

«В частности, следствие заинтересовал источник происхождения изъятых в ходе обыска у Ксении Собчак денежных средств на общую сумму более 1 млн евро, 480 тыс. долл. и 480 тыс. руб. В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в сто конвертов», - говорится в сообщении.

По всем изъятым в ходе проведенных накануне обысков предметам, документам и ценностям назначены соответствующие экспертизы. Следственные действия на этом не заканчиваются, планируется проведение комплекса других следственных действий, в том числе и с участием и фигурантов, у которых проводились обыски.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сегодня сообщил, что пришедшие на допрос по делу о беспорядках 6 мая оппозиционеры имеют статус свидетелей.

Как сообщал УНИАН, вчера в своем Twitter К.Собчак написала, что в ходе обыска ее унижали и ограбили.

«В 8 утра ворвались люди, не давали мне одеться, ограбили квартиру, унижали. Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?», - написала К.Собчак, комментируя сообщения об изъятии из ее квартиры 1,5 млн евро.