По Москве идут «миллионы»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, тысячи людей направились от кинотеатра «Пушкинский» по московским бульварам к месту проведения митинга – проспекту Сахарова.

Участники акции разделились на две колоны – в одной идут люди, придерживающиеся «левых» взглядов, в другой – «правых».

Участники акции держат в руках флаги различных российских оппозиционных движений и партий. У многих на одежде прикреплены уже традиционные белые ленты – символ несогласия с политикой действующей власти РФ.

Также люди держат плакаты с надписями: «Путин – Гундяев – дует негодяев», «Россия - путинский ГУЛАГ. Долой репрессии!», «Остановите репрессии, вы делаете из нас оппозиционеров!», «Что самозванец, боишься? Правильно делаешь», «Уходите! Мы вас не выбирали!».

Время от времени собравшиеся скандируют: «Россия без Путина!», «Это наш город!», «Пока мы едины, мы непобедимы!».

В колонне русских националистов можно услышать лозунги: «Москва - русский город!», «Настоящий русский - не курит и не пьет».

Акция согласована с правительством Москвы.

Основные требования участников Марша – проведение комплексной политической реформы, реформы законодательства о выборах и досрочных парламентских (до конца 2012 года) и президентских выборов (весной 2013 года).

Среди организаторов Марша - Сергей Удальцов, Гарри Каспаров, Елена Лукьянова, Алексей Навальный, Борис Немцов, Ольга Романова, Евгения Чирикова, Сергей Пархоменко и другие.

На страничке акции в Facebook о своем участии заявили более 3 тыс. человек.

Вдоль движения колоны оппозиционеров установлено временное металлическое ограждение. Проход участников на мероприятие осуществляется после прохода через арочные металлодетекторы.