В России сегодня День самой себя

В столице и других городах страны намечен ряд политических, культурных и развлекательных мероприятий.



Акция «Марш миллионов», разрешенная властями, состоится в центре Москвы. Участники шествия пройдут от Пушкинской площади по бульварам к проспекту Сахарова, где состоится митинг. Оппозиционеры и гражданские активисты намерены выразить протест против политики российских властей.



В Петербурге оппозиция также готовит марш и митинг на Конюшенной площади. Они согласованы с городскими властями.



Это первые массовые акции, которые состоятся после принятия закона, значительно усилившего наказания за нарушения на митингах, замечает Радио Свобода.

День России - один из главных государственных праздников страны.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, а ровно через год состоялись первые в истории России всенародные прямые выборы президента страны.

Свое официальное название - День России - праздник получил в 2002 году.