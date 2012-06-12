США поняли, зачем путинская полиция обыскала активистов оппозиции
00:23, 12 июня 2012Мир
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Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с обысками, проведенными в Москве в квартирах оппозиционеров и гражданских активистов.
По словам представителя Госдепартамента Виктории Нуланд, обыски и последующие допросы явно задуманы властями для того, чтобы помешать активистам принять участие в массовой акции протеста, намеченной в Москве на 12 июня, сообщает Радио Свобода.
Нуланд также подвергла критике недавно принятый российским парламентом и подписанный президентом закон, резко увеличивающий штрафы за нарушения на митингах.
Ранее представитель правозащитной организации Amnesty International заявил о «политической мотивации» московских обысков, равно как и нового закона о митингах.
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