США поняли, зачем путинская полиция обыскала активистов оппозиции

По словам представителя Госдепартамента Виктории Нуланд, обыски и последующие допросы явно задуманы властями для того, чтобы помешать активистам принять участие в массовой акции протеста, намеченной в Москве на 12 июня, сообщает Радио Свобода.



Нуланд также подвергла критике недавно принятый российским парламентом и подписанный президентом закон, резко увеличивающий штрафы за нарушения на митингах.



Ранее представитель правозащитной организации Amnesty International заявил о «политической мотивации» московских обысков, равно как и нового закона о митингах.