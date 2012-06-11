Собчак уверена, что ее «обыскали и ограбили», чтобы она не пошла на митинг
Российская телеведущая Ксения Собчак заявляет, что ее унижали и ограбили в ходе сегодняшнего обыска ее квартиры в Москве.
Об этом К.Собчак написала в своем Twitter.
«В 8 утра ворвались люди, не давали мне одеться, ограбили квартиру, унижали. Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?», - написала К.Собчак, комментируя сообщения об изъятии из ее квартиры 1,5 млн евро.
Она назвала самым неприятным, что «по абсолютному беспределу к тебе могут ворваться и просто ограбить и усмехаться над твоими личными письмами».
Также К.Собчак сообщила, что завтра на 11.00 ее вызвали в Следственный комитет РФ. «И конечно, на допрос по делу об организации беспорядков вызвали в 11 утра завтра, чтоб. не дай Бог, не пошла в 12 на митинг», - отметила она.
По информации российских оппозиционеров Алексея Навального, Ильи Яшина и Сергея Удальцова, из их квартир следователи изъяли компьютерные системные блоки, компакт-диски, флэш-карты, флаги и различную документацию.