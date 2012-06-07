Автобус со школьниками перевернулся в США: пострадали 20 человек

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News, в автобусе находились 34 школьника в возрасте 11-13 лет и 20 взрослых.

В основном пострадавшие получили переломы и были доставлены в ближайшие больницы. По прогнозам медиков, их жизни ничто не угрожает.

Полиция округа начала расследование.