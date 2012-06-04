Судью забросали мобильными телефонами

Как сообщает Радио «Свобода», из 37-ми подсудимых 13 приговорены к заключению на сроки от 4 до 7 лет, 16 получили условные приговоры, пятерых амнистировали и трех признали невиновными.

Во время объявления приговора в зале суда возник хаос. Подсудимые пытались вырваться из стеклянных клеток, их родственники забрасывали судью мобильными телефонами и другими предметами, несколько женщин потеряли сознание. Судья был вынужден выйти из зала суда, не дочитав приговор.

По сообщениям, восьмерых подсудимых обвиняли в организации массовых беспорядков, других 19 - в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и еще 10 - в незначительных нарушениях общественного порядка.

В связи с событиями в Жанаозене в Казахстане уже вынесли несколько приговоров: полицейским - за превышение полномочий и работнику тюрьмы, под надзором которого умер задержанный, - за злоупотребление властью.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года в результате столкновений между бывшими рабочими нефтяных компаний и полицией в Жанаозене погибли, по официальным данным, 17 человек, около сотни получили ранения.

Беспорядкам предшествовала многомесячная забастовка работников нефтяной компании, недовольных размерами своих зарплат. Судом эта забастовка была признана незаконной, ее участники уволены. При этом, по словам очевидцев, главными зачинщиками погромов были не нефтяники, а некие посторонние провокаторы. Вскоре после начала беспорядков в город был введен спецназ и внутренние войска, которые жестко подавили волнения, а также введено чрезвычайное состояние.

Оппозиция утверждает, что количество погибших и раненых намного выше официальных данных.

Украинские правозащитники заявляли о нарушениях прав подсудимых - бывших рабочих нефтяной компании, обвиняемых в массовых беспорядках в городе Жанаозене (Казахстан) в декабре 2011 года.