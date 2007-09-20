Представитель Украины возмущен заявлениями ЕС

Представитель Украины при ЕС Роман ШПЕК возмущен комментариями комиссара ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, в которых речь идет о том, что ЕС не ратифицирует соглашение об упрощении визового режима с Украиной, пока Украина не отменит визы для Румынии и Болгарии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ШПЕК заявил украинским журналистам в Брюсселе.

“Очень досадно, что такой уважаемый европейский институт прибегает к языку ультиматумов, шантажа при решении таких вопросов. По моему мнению, это не тот язык, которым следует руководствоваться в диалоге между хорошими и надежными партнерами, каковыми являются Украина и ЕС”, - сказал Представитель Украины при ЕС.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался во время саммита Украина-ЕС 14 сентября этого года в Киеве.

“Во время саммита украинская сторона дала пояснение, что решение о распространении безвизового режима на Румынию и Болгарию изучается украинской стороной и будет принято после выполнения соответствующих внутренних процедур. По моему мнению, ЕС должна это уважать”, - сказал Р.ШПЕК.

Он напомнил, что принятое в 2005 году решение о безвизовом режиме для граждан ЕС было односторонним актом доброй воли украинской стороны.

“У стороны ЕС нет никаких оснований ультимативно настаивать, чтобы такой режим автоматически распространялся на новые государства-члены. В этой связи нас не могут не беспокоить намерения ЕС отказаться от пакетной ратификации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии”, - сказал Р.ШПЕК.

Он также сказал, что его не столько удивляет интервью Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, сколько молчание ЕС по поводу практики безосновательных и унизительных отказов в выдаче виз украинским гражданам со стороны консульских учреждений отдельных стран - членов ЕС, а также работы посреднических визовых центров.

“Такая практика противоречит положениям подписанного в июне этого года визового соглашения. Вынужден напомнить, что одним из ведущих правовых принципов деятельности ЕС является принцип единства действий Европейского Содружества и его государств-членов на международной арене. Ожидаем, что этот принцип будет неуклонно соблюдаться и в практике отношений Украины и ЕС”, - сказал Р.ШПЕК.

При этом Представитель Украины при ЕС выразил убеждение в том, что стороны смогут конструктивно и в духе партнерства урегулировать вопрос безвизового режима для румынских и болгарских граждан, а также надлежащей практики выдачи виз для граждан Украины, до вступления в действие соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью газете “Дело” Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, что ЕС связывает ратификацию и вступление в силу соглашения об упрощении визового режима с Украиной с отменой Украиной виз для граждан Румынии и Болгарии.

Соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС было подписано 18 июня этого года в Люксембурге. Сейчас его должны ратифицировать Европарламент и Верховная Рада Украины.