В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,7

На востоке Казахстана сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 148 км от крупнейшего города страны Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.