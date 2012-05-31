В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,7
08:59, 31 мая 2012Мир
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Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.
В Казахстане - землетрясение
На востоке Казахстана сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился в 148 км от крупнейшего города страны Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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