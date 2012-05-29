В Индии школьник решил задачу, которую не осилил сам Ньютон
14:15, 29 мая 2012Мир
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16-летний индиец Шоурийя Рей, смог самостоятельно решить две фундаментальные теории динамики частиц. До сих пор известные ученые не могли добиться результата.
Шоурийе Рею просто было интересно, Фото 24smi.org
Задачу по теории динамики частиц, решить которую не смог сам Исаак Ньютон, решил Шоурийя Рей, 16-летний подросток индийского происхождения, пишет Зеркало недели. Он самостоятельно изучил теорию динамики частиц, причем, как он признался, просто ради интереса, чтобы проверить свои способности.
Более 350 лет над этой задачей бились лучшие ученые человечества. И решить его не смогли даже с помощью современных компьютерных технологий.
Открытие юного гения позволит ученым получить ответы сразу на несколько важных вопросов. В частности, теперь специалисты могут рассчитать максимально точную траекторию движения баллистических ракет.
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