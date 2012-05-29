В Москве на Петровке 38 полицейские задержали около 10 оппозиционеров

Об этом сообщили РИА «Новости» во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.

Вечером в понедельник возле здания московской полиции собрались представители оппозиции, чтобы выразить свой протест. Полицейские начали предупреждать людей о том, чтобы они не мешали проходу граждан возле здания на Петровке, 38. После того, как несколько человек отказались выполнить требования полицейских, их задержали. По данным пресс-службы, "в целях обеспечения антитеррористической защиты режимного объекта гражданам, собравшимся у здания ГУМВД России по Москве на Петровке, 38, было предложено перейти на другую сторону улицы". Сообщалось о двух задержанных.

"Всего в районе улицы Петровка были задержаны 10 человек. В отношении четверых составлены протоколы об административной ответственности по статье 19.3 КоАП "неповиновение законным требованиям сотрудника полиции", с остальными были проведены профилактические беседы, после которых они были отпущены из отделения полиции", - сказал собеседник агентства.