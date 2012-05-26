По следам Брейвика: в Финляндии неизвестный устроил стрельбу по людям
12:18, 26 мая 2012Мир
1664 0
Полиция ищет неизвестного, который устроил стрельбу на юге Финляндии.
Трагедия произошла в городе Хювинкяа
Неизвестный устроил стрельбу на юге Финляндии, один человек погиб, еще восемь ранены.
Как сообщает Газета.ру , инцидент произошел сегодня рано утром в городе Хювинкяа, в 50 км к северу от Хельсинки.
Преступник скрылся с места происшествия, полиция объявила розыск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter