По следам Брейвика: в Финляндии неизвестный устроил стрельбу по людям

12:18, 26 мая 2012
Мир
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Полиция ищет неизвестного, который устроил стрельбу на юге Финляндии.

Неизвестный устроил стрельбу на юге Финляндии, один человек погиб, еще восемь ранены.

Как сообщает Газета.ру , инцидент произошел сегодня рано утром в городе Хювинкяа, в 50 км к северу от Хельсинки.

Преступник скрылся с места происшествия, полиция объявила розыск.

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