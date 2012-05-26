По следам Брейвика: в Финляндии неизвестный устроил стрельбу по людям

Неизвестный устроил стрельбу на юге Финляндии, один человек погиб, еще восемь ранены.

Как сообщает Газета.ру , инцидент произошел сегодня рано утром в городе Хювинкяа, в 50 км к северу от Хельсинки.

Преступник скрылся с места происшествия, полиция объявила розыск.